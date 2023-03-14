В ГИБДД назвали ошибки начинающих водителей

ГИБДД Москвы выяснило, какие причины чаще всего приводят к авариям у неопытных водителей. Специалисты ведомства проанализировали статистику ДТП, в которых участвовали автовладельцы, чей стаж не превышает два года

Да, к сожалению, аварии с участием новичков – не редкость, с начала нынешнего года произошло 56 происшествий подобного рода. Причем в таких авариях пострадало 72 человека. В ГИБДД заявили, что получение водительских прав не характеризует водителя, как профессионала – начинающие водители часто путаются и неуверенно чувствую себя на дороге.

Если говорить об ошибках, то самой частой из них является несоблюдение дистанции – именно из-за этого происходит большая часть ДТП. На втором месте идет нарушение правил проезда пешеходных переходов.