Автомобильный портал Motorpage
22 июл 2020

В ГИБДД объяснили, как ездить на машинах с иностранными номерами

В ГИБДД объяснили, как ездить на машинах с иностранными номерами

Граждане России, которые зарегистрировали автомобили в странах — членах ЕАЭС, после приезда в страну должны в 10-дневный срок поставить автомобиль на учет в ГИБДД

Россиянам, которые зарегистрировали автомобили в странах — членах ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия), дается 10 дней для постановки автомобиля на учет в подразделениях Госавтоинспекции. Об этом корреспонденту Autonews.ru рассказали в ГИБДД РФ. В ведомстве объяснили, что этот срок начинает отсчитываться с момента приезда в Россию.

За нарушение этих правил водителю грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей. При повторном нарушении автомобилисту придется заплатить 5 тысяч рублей. Кроме этого, водителя могут лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев. При этом в ведомстве подчеркнули, что эти требования не распространяются на автомобили, участвующие в международном движении или ввезенные на территорию России на срок менее года. Такие автомобили принадлежит водителям, которые имеют место жительства вне этого государства, не зарегистрировано в этом государстве и ввезено в него на срок менее года»

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi A4 (2019)

Audi отзывает в России ряд моделей из-за угрозы возгорания

22 июля 2020
Skoda Slavia Concept (2020)

Skoda представила родстер Slavia на базе Scala

22 июля 2020
Renault Duster

Выпуск нового Renault Duster для России отложен на неопределённый срок

22 июля 2020

Автопилот Tesla увернулся от одной аварии, но тут же попал в другую

22 июля 2020

Bugatti отложит выпуск «доступной» модели из-за кризиса

22 июля 2020
SsangYong Е100

Появились изображения первого электрокара SsangYong

21 июля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Sportage - kia sportage 2019 в роли коммуникатора для переговоров. часть 2 Тест драйв
22 июля 2020

KIA Sportage
"KIA Sportage в роли коммуникатора для переговоров (часть 2)"
Land Rover Discovery Sport - land rover discovery sport 2020 как вместе с платформой изменился характер
Тест драйв
20 июля 2020

Land Rover Discovery Sport
"Как вместе с платформой изменился характер Land Rover Discovery Sport"
Audi A8 - audi a8 2018 и раздвоение личности
Тест драйв
17 июля 2020

Audi A8
"Audi A8 и раздвоение личности"
Hyundai Sonata, Skoda Superb - сравнительный тест skoda superb 2020 и hyundai sonata 2020: холодная голова или горячее сердце?
Сравнительный тест
15 июля 2020

Hyundai Sonata, Skoda Superb
"Skoda Superb и Hyundai Sonata: холодная голова или горячее сердце?"

Написано новостей:

2 6 2 6 4