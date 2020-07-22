В ГИБДД объяснили, как ездить на машинах с иностранными номерами

Граждане России, которые зарегистрировали автомобили в странах — членах ЕАЭС, после приезда в страну должны в 10-дневный срок поставить автомобиль на учет в ГИБДД

Россиянам, которые зарегистрировали автомобили в странах — членах ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия), дается 10 дней для постановки автомобиля на учет в подразделениях Госавтоинспекции. Об этом корреспонденту Autonews.ru рассказали в ГИБДД РФ. В ведомстве объяснили, что этот срок начинает отсчитываться с момента приезда в Россию.

За нарушение этих правил водителю грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей. При повторном нарушении автомобилисту придется заплатить 5 тысяч рублей. Кроме этого, водителя могут лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев. При этом в ведомстве подчеркнули, что эти требования не распространяются на автомобили, участвующие в международном движении или ввезенные на территорию России на срок менее года. Такие автомобили принадлежит водителям, которые имеют место жительства вне этого государства, не зарегистрировано в этом государстве и ввезено в него на срок менее года»