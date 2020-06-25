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25 июн 2020

В ГИБДД объяснили, на какой летний электротранспорт нужны права

В ГИБДД объяснили, на какой летний электротранспорт нужны права

В автоинспекции объяснили, что для управления некоторыми видами электротранспорта необходимо получить водительское удостоверение категории М

В России для управления определенными видами электротранспорта, к которым может относиться и самокат, необходимо наличие специального права управления. Об этом рассказали в ГИБДД Красноярска. В ведомстве объяснили, что количество таких средств передвижения в городе стремительно растет. Впрочем, остальные российские города исключением тут также не являются.

По словам представителя ведомства, для управления двух- или трехколесным ТС с двигателем мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт необходимо иметь водительское удостоверение категории М. При езде в обязательном порядке необходимо находиться в застегнутом мотошлеме.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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