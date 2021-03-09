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9 мар 2021

В ГИБДД появится группа особого реагирования

В ГИБДД появится группа особого реагирования

Помните зарубежные боевики, где за бандитами гонится полиция на дорогих суперкарах? Теперь подобное может появиться и в России.

Как сообщает портал Auto.ru, ГИБДД собирается создать группу особого реагирования для поимки гонщиков-рецидивистов. Как будет работать группа? По предварительным данным, инспектора будут отслеживать показания камер, фиксирующих превышение скоростного режима, и лично участвовать в задержании лихачей.

Зачем это делается – для безопасности дорожного движения, разумеется. Но есть и еще один нюанс. Дело в том, что лихачей, согласно пункту 12.9 КоАП, могут преспокойно лишить прав, но только если нарушение зафиксировано инспектором. Если же нарушитель попадает под камеру, то он отделывается лишь пятитысячным штрафом.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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