В ГИБДД появится группа особого реагирования

Помните зарубежные боевики, где за бандитами гонится полиция на дорогих суперкарах? Теперь подобное может появиться и в России.

Как сообщает портал Auto.ru, ГИБДД собирается создать группу особого реагирования для поимки гонщиков-рецидивистов. Как будет работать группа? По предварительным данным, инспектора будут отслеживать показания камер, фиксирующих превышение скоростного режима, и лично участвовать в задержании лихачей.

Зачем это делается – для безопасности дорожного движения, разумеется. Но есть и еще один нюанс. Дело в том, что лихачей, согласно пункту 12.9 КоАП, могут преспокойно лишить прав, но только если нарушение зафиксировано инспектором. Если же нарушитель попадает под камеру, то он отделывается лишь пятитысячным штрафом.