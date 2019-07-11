В ГИБДД придумали новый способ ловли нарушителей

В России дорожные инспекторы все активнее начинают использовать различные летательные аппараты для контроля за ситуацией на дорогах

Госавтоинспекция в Новосибирской области запустила в небо аэростат. Эксперимент проводился на участке трассы Р-254 между Омском и Новосибирском. «Аэростат позволит выявлять грубейшие нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. Камеры, которыми оснащен аэростат, фиксируют нарушения в радиусе нескольких километров, а программное обеспечение может определить марку, модель и регистрационный номер машины-нарушителя.

Отметим, что ранее в УГИБДД по Красноярскому краю решили патрулировать дороги с вертолета. Для наблюдения за дорогами инспекторы привлекли вертолет Росгвардии. С вертолета полицейские наблюдали за нарушителями, а затем передавали информацию ближайшему экипажу ДПС.