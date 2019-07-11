Автомобильный портал Motorpage
11 июл 2019

В ГИБДД придумали новый способ ловли нарушителей

В ГИБДД придумали новый способ ловли нарушителей

В России дорожные инспекторы все активнее начинают использовать различные летательные аппараты для контроля за ситуацией на дорогах

Госавтоинспекция в Новосибирской области запустила в небо аэростат. Эксперимент проводился на участке трассы Р-254 между Омском и Новосибирском. «Аэростат позволит выявлять грубейшие нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. Камеры, которыми оснащен аэростат, фиксируют нарушения в радиусе нескольких километров, а программное обеспечение может определить марку, модель и регистрационный номер машины-нарушителя.

Отметим, что ранее в УГИБДД по Красноярскому краю решили патрулировать дороги с вертолета. Для наблюдения за дорогами инспекторы привлекли вертолет Росгвардии. С вертолета полицейские наблюдали за нарушителями, а затем передавали информацию ближайшему экипажу ДПС.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mini Rocketman Concept 2012

MINI возродит Rocketman

11 июля 2019
Volkswagen ID.3

Volkswagen снял покрова со своего электромобиля

11 июля 2019
Bentley EXP 100 GT

Отмечаем юбилей концептом

11 июля 2019

В России предложили обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем

10 июля 2019
Volkswagen Beetle

С конвейера сошел последний Volkswagen Beetle

10 июля 2019
Audi S7 Sportback TDI 2020

Представлен бронированный Audi RS7

10 июля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz GLC - mercedes-benz glc 2020 кому будут в радость «фишки», которыми обзавелись после рестайлинга mercedes-benz glc и glc coupe Тест драйв
10 июля 2019

Mercedes-Benz GLC
"Кому будут в радость «фишки», которыми обзавелись после рестайлинга Mercedes-Benz GLC и GLC Coupe"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq 2017 по огненной земле
Автопутешествия
08 июля 2019

Skoda Kodiaq
"По огненной земле"
Volvo S90 - volvo s90 2019 вид спереди
Тест драйв
05 июля 2019

Volvo S90
"Скромность северных королей"
Infiniti QX60 - infiniti qx60 2017 позволил ли обновленный двигатель избавиться от сравнений с увальнем?
Тест драйв
03 июля 2019

Infiniti QX60
"Infiniti QX60: позволил ли обновленный двигатель избавиться от сравнений с увальнем?"

Написано новостей:

2 3 7 5 2