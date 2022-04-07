Автомобильный портал Motorpage
7 апр 2022

В ГИБДД проведут облаву на водителей каршеринга.

В ГИБДД проведут облаву на водителей каршеринга.
С сегодняшнего дня и до конца текущей недели ведомство будет проводить массовые проверки водителей каршеринга на дорогах столицы.
Предпосылками к данной проверки стали массовые нарушения ПДД со стороны водителей арендных машин, а также большое число аварий с их участием. Если говорить цифрами, то за три месяца сотрудники ДПС выявили более 30 000 административных правонарушений, допущенных клиентами каршеринга. В числе наиболее частых были управление в нетрезвом состоянии. Что касается аварий то за первый квартал было зафиксировано 63 ДТП. Многие из них привели к крайне негативным последствиям- погибшим и раненым.
 
При этом ведомство фиксирует, что число ДТП, все же, снижается - на 21 процент по соотношению с прошлым годом. Отметим, что на сегодняшний день столичный парк каршеринга насчитывает около 28 тысяч машин.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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