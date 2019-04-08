В ГИБДД раскрыли нарушения, за которые хотят усилить наказание

По словам замглавы Госавтоинспекции Александра Быкова, в первую очередь, речь идет об авариях, в которых был причинен тяжкий вред здоровью, или повлекших за собой гибель людей. Однако следует готовиться и к ужесточению по другим нарушениям

По словам чиновника, речь идет о «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения». Среди них вождение в пьяном виде, без прав, проезд на красный свет, отказ пропустить экстренные службы, а также побег с места ДТП. Также г-н Быков отметил, что Госдума прорабатывает вопрос о введении дифференцированного наказания за систематические нарушения правил дорожного движения. «Думаю, в итоге мы придем к правильному решению и те законопроекты... найдут свое применение и будут в ближайшее время приняты», — подытожил Быков.

Напомним, что недавно в Госдуме также предлагали конфисковывать транспортное средство у водителей, совершивших ДТП. По мнению авторов идеи, деньги, вырученные от продажи авто виновника аварии, можно направить на погашение моральных и материальных издержек жертвам таких преступлений, однако данная инициатива пока не нашла поддержки у большинства парламентариев.