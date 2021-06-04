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4 июн 2021

В ГИБДД раскрыли незаконный способ сдачи экзаменов

В ГИБДД раскрыли незаконный способ сдачи экзаменов

Хитер человек на выдумки - лишь бы обойти запреты и не прилагать честных трудовых усилий ради получения заветной водительской корочки

Собственно в этот раз сотрудники ГИБДД столкнулись с тем, что один из абитуриентов, используя некое техническое средство (скорее всего микро камера и наушник, так как точного указания нет) получал подсказки от своих сообщников, которые находились на улице. Любопытно, но комбинатору почти удалось пройти испытание - инспекторы заподозрили неладное лишь на последних вопросах.

Теперь несостоявшемуся водителю грозит разбирательство с полицией, как и его сообщникам.  «Использование различных ухищрений в ходе процедуры экзамена подлежит ответственности, вплоть до уголовной»- приводит портал Autonews комментарий от представителей Государственной автоинспекции.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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