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22 сен 2022

В ГИБДД раскрыли основные ошибки начинающих водителей

В ГИБДД раскрыли основные ошибки начинающих водителей

В ГИБДД Москвы проанализировали статистику аварийности с водителями, стаж которых не превышает двух лет. Результатом исследования стало выявление основных нарушений ПДД.

Оказалось, что в большинстве своем начинающие водители совершают три ошибки. Первая – несоблюдение дистанции до впереди идущего автомобиля.  Ошибка вторая – нарушение очередности проезда. Ошибка третья – несоответствие скорости текущим условиям дорожного движения.

В целом же в столице за восемь месяцев было зафиксировано 299 случаев дорожно-транспортных происшествий с участием неопытных водителей. Ранее стало известно, что самой распространённой причиной аварий в России является нарушение правил проезда перекрёстков. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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