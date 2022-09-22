В ГИБДД раскрыли основные ошибки начинающих водителей

В ГИБДД Москвы проанализировали статистику аварийности с водителями, стаж которых не превышает двух лет. Результатом исследования стало выявление основных нарушений ПДД.

Оказалось, что в большинстве своем начинающие водители совершают три ошибки. Первая – несоблюдение дистанции до впереди идущего автомобиля. Ошибка вторая – нарушение очередности проезда. Ошибка третья – несоответствие скорости текущим условиям дорожного движения.

В целом же в столице за восемь месяцев было зафиксировано 299 случаев дорожно-транспортных происшествий с участием неопытных водителей. Ранее стало известно, что самой распространённой причиной аварий в России является нарушение правил проезда перекрёстков.