В ГИБДД рассказали о нюансах поездок в жару

Столичный регион начинает по новой накрывать высокой температурой. В ГИБДД просят водителей быть внимательными к состоянию автомобилей и наполнению его необходимыми вещами

«Заранее следует посмотреть, как работают системы кондиционирования и электроника, проверить состояние аккумулятора, чтобы избежать его «закипания» на дороге», — приводит портал Autonews заявление сотрудников ГИБДД. Что касается необходимых вещей, то ведомство советует запастись прохладительными напитками – в идеале минеральной водой.

При малейшем же намеке на плохое самочувствие – головокружение, тошнота и так далее –необходимо произвести срочную остановку. Разумеется, в случае дальнейшего ухудшения стоит немедленно вызвать медков, дабы избежать последствий теплового удара.