Автомобильный портал Motorpage
7 июл 2021

В ГИБДД рассказали о нюансах поездок в жару

В ГИБДД рассказали о нюансах поездок в жару

Столичный регион начинает по новой накрывать высокой температурой. В ГИБДД просят водителей быть внимательными к состоянию автомобилей и наполнению его необходимыми вещами

«Заранее следует посмотреть, как работают системы кондиционирования и электроника, проверить состояние аккумулятора, чтобы избежать его «закипания» на дороге», — приводит портал Autonews заявление сотрудников ГИБДД.  Что касается необходимых вещей, то ведомство советует запастись прохладительными напитками – в идеале минеральной водой.

При малейшем же намеке на плохое самочувствие – головокружение, тошнота и так далее –необходимо произвести срочную остановку. Разумеется, в случае дальнейшего ухудшения стоит немедленно вызвать медков, дабы избежать последствий теплового удара.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Кто имеет право на бесплатную парковку в столице

07 июля 2021

ГИБДД заставит курьеров сдавать правила дорожного движения.

06 июля 2021

Налог на роскошные автомобили будет «облегчен»

06 июля 2021
Kia Sportage (2022)

Представлен новый Kia Sportage

06 июля 2021

В Audi готовятся представить нечто концептуальное

06 июля 2021

ГИБДД высоко оценила потенциал скрытых патрулей

06 июля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Defender 110 - land rover defender 110 (2020) вернулся, убедил и победил Тест драйв
07 июля 2021

Land Rover Defender 110
"Вернулся, убедил и победил"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport (2020) совы и глобусы
Тест драйв
05 июля 2021

Mitsubishi Pajero Sport
"Совы и глобусы"
Cadillac Escalade - cadillac escalade (2021) мы говорим cadillac - подразумеваем escalade
Тест драйв
02 июля 2021

Cadillac Escalade
"Мы говорим Cadillac - подразумеваем Escalade"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"

Написано новостей:

2 8 5 9 2