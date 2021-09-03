В ГИБДД рассказали о плюсах тонировки

Госавтоинспекция признала, что тонировка имеет ряд плюсов, но минусы тоже есть и они существенны

Что ж, начнем с положительных сторон - по мнению инспекторов, тонировка не только защищает пассажиров машины от прямых солнечных лучей, но и бережет пластик, а также обивку салона. Разумеется, стражи порядка не забыли рассказать и о минусах. Оказывается, что тонировка угрожает безопасности дорожного движения, так как люди могут скрывать другие нарушения ПДД, например, использование телефона за рулем.

Напомним, что по закону владелец машины может тонировать задние стекла хоть в полный ноль, но передние и передние боковые стекла должны иметь светопропускание не менее 75 процентов. Штраф за нарушение составляет 500 рублей.