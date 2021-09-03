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3 сен 2021

В ГИБДД рассказали о плюсах тонировки

В ГИБДД рассказали о плюсах тонировки

Госавтоинспекция признала, что тонировка имеет ряд плюсов, но минусы тоже есть и они существенны

Что ж, начнем с положительных сторон - по мнению инспекторов,  тонировка не только защищает пассажиров машины от прямых солнечных лучей, но и бережет пластик, а также обивку салона.  Разумеется, стражи порядка не забыли рассказать и о минусах. Оказывается, что  тонировка угрожает безопасности дорожного движения, так как люди могут скрывать другие нарушения ПДД, например, использование телефона за рулем.

Напомним, что по закону владелец  машины может тонировать задние стекла хоть в полный ноль, но передние и  передние боковые стекла должны иметь светопропускание не менее 75 процентов. Штраф за нарушение составляет 500 рублей.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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