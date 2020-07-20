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20 июл 2020

В ГИБДД рассказали об упрощенной процедуре замены просроченных прав

В ГИБДД рассказали об упрощенной процедуре замены просроченных прав

Водительские права, срок действия которых кончился в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, можно обменять, подав электронное заявление на сайте ГИБДД

Просроченные водительские права, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, можно обменять при помощи заявления в электронном виде. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГИБДД сообщает ТАСС.

«В настоящее время для замены водительского удостоверения, срок действия которого истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, можно подать заявление в электронном виде по электронной почте на адреса, размещенные на региональной странице официального сайта Госавтоинспекции гибдд.рф. Для этого необходимо зайти в раздел «Участникам дорожного движения», затем перейти в подраздел «Экзаменационная работа» и выбрать нужное подразделение и адрес электронной почты», — пояснил собеседник агентства.  Отмечается, что к электронному заявлению необходимо прикрепить копии паспорта, медицинской справки, нынешнего водительского удостоверения и квитанции об оплате госпошлины.После рассмотрения заявления на электронный адрес заявителя придет уведомление о дате, времени и месте, где можно получить новые водительские права.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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