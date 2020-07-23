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23 июл 2020

В ГИБДД рассказали водителям, чем заканчивается дача взятки инспектору

В ГИБДД рассказали водителям, чем заканчивается дача взятки инспектору

В ГИБДД напомнили водителям, что дача взятки, равно как и ее получение, влечет за собой ответственность вплоть до лишения свободы

В столице за первые шесть месяцев нынешнего года задержали 193 водителя, которые пытались дать взятку сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы. В ведомстве заявили, что на данный момент уже возбуждено 166 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного, статьей 291 УК РФ «Дача взятки».

«По остальным фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — подчеркнули в ГИБДД. Также в ведомстве напомнили, что дача взятки, равно как и ее получение, являются уголовно наказуемым деянием и влечет за собой ответственность вплоть до лишения свободы. В ГИБДД добавили, что такие необдуманные действия могут «навсегда оставить негативный след в биографии».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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