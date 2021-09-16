В ГИБДД советуют байкерам оперативно закрыть сезон

По традиции мотоциклетный сезон в Москве длится с первой субботы апреля по конец октября, но непредсказуемые погодные условия постоянно сдвигают его, то в одну, то в другую сторону. Вот и сейчас мотоциклистам предлагают слезть со своих коней несколько раньше

Госавтоинспекция просит мотоциклистов, по возможности, завершить сезон – в ближайшие дни ожидается серьезное похолодание, что приведет к ухудшению дорожных условий. «Сейчас мотосезон еще продолжается, но погода уже становится по-осеннему непредсказуемой. Даже будучи уверенным в своем умении вождения — не стоит пренебрегать своей безопасностью, особенно в плохих погодных условиях», — цитирует портал Autonews представителей ведомства. Если же байкерам, все же, хочется откатать свои положенные традициями 10-15 дней, то в ГИБДД просят таких пилотов быть максимально осторожными.

Любопытно, но на днях ведомство раскрыло статистику по ДТП с участием мотоциклистов. Так в Москве за первые 8 месяцев текущего года произошло 580 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. Жертвами этих аварий стали 29 человек и еще 624 получили ранения различной степени тяжести