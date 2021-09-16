Автомобильный портал Motorpage
16 сен 2021

В ГИБДД советуют байкерам оперативно закрыть сезон

В ГИБДД советуют байкерам оперативно закрыть сезон

По традиции мотоциклетный сезон в Москве длится с первой субботы апреля по конец октября, но непредсказуемые погодные условия постоянно сдвигают его, то в одну, то в другую сторону. Вот и сейчас мотоциклистам предлагают слезть со своих коней несколько раньше

Госавтоинспекция просит мотоциклистов, по возможности, завершить сезон – в ближайшие дни ожидается серьезное похолодание, что приведет к ухудшению дорожных условий. «Сейчас мотосезон еще продолжается, но погода уже становится по-осеннему непредсказуемой. Даже будучи уверенным в своем умении вождения — не стоит пренебрегать своей безопасностью, особенно в плохих погодных условиях», — цитирует портал Autonews представителей ведомства. Если же байкерам, все же, хочется откатать свои положенные традициями 10-15 дней, то в ГИБДД просят таких пилотов быть максимально осторожными.

Любопытно, но на днях ведомство раскрыло статистику по ДТП с участием мотоциклистов.  Так в Москве за первые 8 месяцев текущего года произошло 580 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. Жертвами этих аварий стали 29 человек и еще 624 получили ранения различной степени тяжести

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chevrolet Bolt EV

Власти США ущемляют владельцев Chevrolet Bolt

16 сентября 2021
Ford Fiesta (2022)

Представлен обновленный Ford Fiesta

16 сентября 2021
Chevrolet Trailblazer (2021)

В России запустились продажи нового Chevrolet Trailblazer

16 сентября 2021

В Citroen готовятся к презентации своего бюджетного кроссовера

16 сентября 2021
Vinfast VFe35

Вьетнамский автопром пустит корни в России

16 сентября 2021

Операторы платных трасс сократят штат аварийных комиссаров

16 сентября 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota C-HR, Peugeot 2008 - сравнительный тест. из-за чего toyota c-hr и peugeot 2008 остались вне массового спроса Сравнительный тест
15 сентября 2021

Toyota C-HR, Peugeot 2008
"Из-за чего Toyota C-HR и Peugeot 2008 остались вне массового спроса"
Bentley Bentayga - bentley bentayga (2021) гражданское амплуа рублевского демона
Тест драйв
13 сентября 2021

Bentley Bentayga
"Гражданское амплуа рублевского демона"
Subaru Forester - subaru forester sport (2019) ...а бренд приложится
Тест драйв
10 сентября 2021

Subaru Forester
"...а бренд приложится"
Mazda CX-9 - mazda cx-9 century edition (2021) и красное, и белое для mazda cx-9
Тест драйв
08 сентября 2021

Mazda CX-9
"И красное, и белое для Mazda CX-9"

Написано новостей:

2 9 0 8 8