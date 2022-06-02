В GM показали очень странный электромобиль

Совместное предприятие General Motor и китайского концерна SAIC показало компактный городской электрокар под брендом Wuling

Особенностью автомобиля является его необычный дизайн - общий угловатый силуэт, двухъярусная квадратная оптика и светодиодная полоса ДХО по всей кромке капота. Габариты здесь тоже скромные - 2974 мм. (длина) 1505 мм. (ширина) и 1631 мм. (высота). Колесная база — 2010 мм. Любопытный факт, несмотря на скромные размеры, в салоне есть полноценный задний ряд.

Что до агрегатов, то, новинка приводится в движение единственным 40-сильным электрическим двигателем. Максимальная скорость невысокая - всего 100 километров в час. С другой стороны, основное предназначение новинки быть транспортом для мегаполиса, где поток двигается гораздо медленнее. К сожалению, производитель не раскрывает характеристик батареи и запаса хода, но инсайдеры говорят о двухстах километрах пробега на полном заряде.