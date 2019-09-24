В Госдуме предложили лишать прав за нарушения ПДД на велосипеде

Депутаты предлагают лишать водителей прав, если они совершили нарушение ПДД, находясь за рулем велосипеда

С такой инициативой выступил небезызвестный депутат, Виталий Милонов. По его мнению, такие жесткие санкции необходимо применять к любому, кто грубо нарушил правила дорожного движения, управляя самокатом или велосипедом.

Любопытно, что уже подготовлен целый законопроект, который уже направлен на рассмотрение ведомствами. К слову, парламентарий также придерживается мнения, что водительские права следует отбирать у автовладельцев, которые ездят на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения. Тем нарушителям, у которых нет прав, парламентарий предлагает не выдавать их в течение продолжительного срока. Милонов подчеркнул, что на данный момент у МВД и ГИБДД нет действенных механизмов по нормализации ситуации в этой области.