В Госдуме предложили новый механизм расчёта налога на роскошь

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий изменение порядка расчёта «налога на роскошь». В глобальном плане собираются изменить два пункта – коэффициенты и границы стоимости машин (когда к ним начинает применяться повышенное налогообложение)

Теперь подробности. Итак, законотворцы заявляют, что применять самый маленький коэффициент (1.1) необходимо для машин, которые стоят от четырех до семи миллионов рублей. Напомним, что в данный момент минимальная планка стоимости установлена на отметке в три миллиона рублей (верхний порог – пять миллионов)

Парламентарии полагают, что изменение механизма начисления продиктовано простой необходимостью, так как в три миллиона рублей сейчас оцениваются многие обычные автомобили (семейные минивэны, кроссоверы) – роскошные аппараты стоят гораздо дороже.