Сегодня те, кто передвигается на гироскутерах, моноколесах или сегвеях фактически являются пешеходами, несмотря на то, что современные гаджеты способны развивать приличную скорость и представляют собой угрозу для других участников дорожного движения

Определить правовой статус гироскутеров и сегвеев еще в прошлом году поручил Дмитрий Шувалов, который тогда занимал пост первого вице-премьера, ответственного за безопасность на дорогах.

Депутат Госдумы Василий Власов направил в МВД предложения о внесении изменений в ПДД. В частности, депутат предлагает дополнить Правила пунктами, которые бы регулировали передвижение по улицам сегвеев, гироскутеров и моноколес. Отсутствие правового регулирования в отношении владельцев таких транспортных средств является одной из причин высокой смертности на дорогах.

Член Комитета по транспорту Госдумы Александр Васильев предложил пойти дальше и ввести ограничения для таких транспортных средств, передает РИА Новости. По его мнению, должны быть введены ограничения на мощность (не более 5 киловатт) и максимально развиваемую скорость (не более 40 км/ч). Те гироскутеры и сегвеи, которые не соответствуют этим требованиям, не должны попадать на российский рынок.