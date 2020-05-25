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25 май 2020

В Госдуме предложили сажать в тюрьму за ДТП без водительских прав

В Госдуме предложили сажать в тюрьму за ДТП без водительских прав

Автомобилисты без прав, которые стали виновниками ДТП с тяжкими последствиями, могут попасть в тюрьму на 15 лет

В России могут ужесточить наказание за ДТП, которое совершил автомобилист без водительских прав. С такой инициативой выступил первый зампред комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, сообщает РИА «Новости». По его словам, работа над соответствующим законопроектом уже ведется.

Так, парламентарий предлагает сажать на 15 лет в тюрьму водителя без прав в случае, если его действия повлекли тяжелые последствия. Таким образом, таких автомобилистов приравняют к лицам, оставившим место ДТП или находящимся в состоянии опьянения. По мнению Лысакова, это будет серьезная «острастка и мотивация». «Задача не наказать в уголовном порядке кого-то, а задача предупредить возможные последствия от таких необдуманных, фактически преступных действий», — объяснил депутат.

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

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