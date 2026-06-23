В Госдуме предложили смягчить правила локализации для электротакси

В России могут смягчить требования к электромобилям, работающим в такси. Соответствующий законопроект обсуждается в Госдуме

Автором инициативы стал заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев. Он предлагает внести изменения в Федеральный закон № 580 ФЗ и вывести из под действия требований о локализации транспортные средства, оснащенные исключительно электрическим двигателем.

Согласно проекту документа, на такие автомобили не будут распространяться требования по количеству баллов локализации и уровню российского производства, которые предусмотрены для легковых такси.

По мнению инициатора законопроекта, мера позволит сократить потребление бензина и снизить нагрузку на топливный рынок благодаря увеличению количества «зеленого» транспорта. В пояснительной записке отмечается, что расширение использования электромобилей поможет сгладить сезонные пики спроса на топливо и уменьшить общий дефицит бензина.

Отдельно подчеркивается, что эта задача приобретает особое значение в условиях действующих международных санкций и систематических атак на объекты топливно энергетического комплекса.

В документе также указано, что реализация предлагаемых изменений не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

