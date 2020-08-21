В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов

В Госдуме хотят усилить ответственность за превышение нормы шума мотоциклистами. Нынешний штраф в 500 рублей парламентарии считают слишком мягким

В России в ближайшее время могут ужесточить наказание для мотоциклистов за превышение нормы шума. С такой инициативой выступил депутат Михаил Старшинов («Единая Россия»), сообщает РИА «Новости». По его словам, работа над соответствующей инициативой на данный момент идет в Госдуме.

«Есть норма шумности, которая не соблюдается просто никоим образом. Есть и техрегламент, и ГОСТы, и уровень шума, который создает транспортное средство, в частности мотоцикл, должен этим нормам соответствовать. К сожалению, честно говоря, многим на эту норму наплевать», — объяснил депутат. По мнению парламентария, особый дискомфорт для других людей создают шумные мотоциклисты. В качестве примера он привел владельцев Harley-Davidson «за 30 тысяч долларов», для которых нынешний штраф в 500 рублей ничего не значит.