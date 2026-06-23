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23 июн 2026

В Госдуме предложили ввести месячные абонементы за парковку

В Госдуме предложили ввести месячные абонементы за парковку
Автор фото: magnific.com/ru

Депутаты Госдумы предложили ввести месячные абонементы во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования

Предполагается, что абонемент будет оформляться в электронном виде и привязываться к конкретному транспортному средству. При этом его действие может распространяться как на весь город, так и на отдельную парковочную зону либо несколько зон одновременно. Стоимость абонементов и территория их действия будут определяться региональными или муниципальными властями с учетом дорожной ситуации и уровня спроса.

По мнению авторов инициативы, введение месячных абонементов поможет сократить количество штрафов, связанных с несвоевременной оплатой или техническими сбоями при проведении платежей. Кроме того, ожидается снижение числа жалоб со стороны водителей и уменьшение количества судебных разбирательств.

Среди других преимуществ депутаты называют более прозрачное планирование расходов для автомобилистов, стабильные поступления средств в бюджеты и повышение удобства городских парковочных сервисов для постоянных пользователей.
 

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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