Чиновники считают, что во избежание распространения мошеннических схем необходимо усовершенствовать обмен данными между ГИБДД России и Федеральной нотариальной палатой, дабы у граждан была возможность проверить залоговый статус машины

«Одна из мошеннических схем касается залоговых автомобилей. Человек приобретает машину, не зная, что она находится под обременением — чаще всего банка. Нечестный продавец замалчивает этот факт. Если бывший владелец перестает выплачивать долг, предмет залога — транспортное средство — могут забрать» - цитирует портал Drom спикера Госдумы, Вячеслава Володина.

К данной инициативе возникает лишь один важный вопрос: что именно стоит внедрить или изменить?На сегодняшний день покупатель может зайти на официальный сайт Федеральной Нотариальной палаты и в специальном окне ввести VIN-номер машины, тем самым получив необходимую информацию по залогам. К тому же на популярных площадках по продаже машин уже несколько лет существуют сервисы по проверке транспортных средств.

Вполне возможно, Володин имел в виду возможность вноса данных о залоге в электронный ПТС автомобиля, однако, никакой подтвержденной информации на данный момент нет.

