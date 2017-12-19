В ряде стран Европы в Правилах дорожного движения закреплен принцип проезда в местах сужениях дорог, там где две полосы сливаются в одну, проводятся ремонтные работы или произошло ДТП. У нас водители руководствуются собственными представлениями. Негласный «шашечный» порядок, когда в свой ряд пропускают через одного, зачастую нарушается, что приводит к конфликтам на дорогах.

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов предлагает прописать в ПДД правила проезда в местах сужения. Соответствующее письмо он направил премьер-министру России Дмитрию Медведеву. «Заслуживает внимания и изучения принятая, например, в ФРГ и ряде других стран практика преодоления подобных сложностей. В частности, водители проезжают суженный участок по очереди, пользуясь «шашечной» тактикой перестроения, уважительно пропуская последовательно друг друга по одному (пропустив одно транспортное средство из другого ряда, водитель продолжает движение и так далее). Это, в свою очередь, ликвидирует возникающие заторы и значительно экономит время на преодоление узких участков дороги. Подобная обязанность водителя закреплена в правилах», — говорится в письме парламентария.

По мнению Нилова отсутствие правила проезда в местах сужения увеличивает вероятность ДТП и дает повышенную нагрузку на данный участок дороги. Поведение водителей, как правило, выглядит хаотичным. Ярослав Нилов попросил дать поручение профильным министерствам и ведомствам изучить зарубежный опыт и внести соответствующие изменения в Правила дорожного движения. Из правительства пока реакции не поступало.

