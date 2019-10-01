В Госдуме предложили запретить платные парковки у социальных объектов

В России могут полностью запретить платные парковки близ школ, больниц и других социальных объектов. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР

Авторы отмечают, что платные парковки у социальных объектов должны быть запрещены, учитывая важность доступа к ним всех граждан. "…Законопроектом предлагается внести изменения в статью 13 федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусматривающие, что на территориях, непосредственно прилегающих к объектам социальной инфраструктуры, платные парковки запрещаются", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что в случае принятия проекта сохранится действующее положение о праве регионов запрещать платные парковки на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.