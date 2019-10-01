Автомобильный портал Motorpage
1 окт 2019

В Госдуме предложили запретить платные парковки у социальных объектов

В Госдуме предложили запретить платные парковки у социальных объектов

В России могут полностью запретить платные парковки близ школ, больниц и других социальных объектов. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР

Авторы отмечают, что платные парковки у социальных объектов должны быть запрещены, учитывая важность доступа к ним всех граждан. "…Законопроектом предлагается внести изменения в статью 13 федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусматривающие, что на территориях, непосредственно прилегающих к объектам социальной инфраструктуры, платные парковки запрещаются", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что в случае принятия проекта сохранится действующее положение о праве регионов запрещать платные парковки на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota C-HR 2020

Toyota обновила модель C-HR

01 октября 2019

Московские власти делают ставки на электромобили

01 октября 2019
Suzuki WAKU Sport concept 2019

Скорая премьера: Suzuki Waku Sport

01 октября 2019
Nissan IMk concept 2019

Nissan готовит электрическую новинку с национальным колоритом

01 октября 2019

Бегуны будут препятствовать движению

01 октября 2019
Mercedes-Benz C-Class 2019

Новый Mercedes-Benz C-класса: подробности

30 сентября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS35 Plus - changan cs35 plus 2019 вид спереди Тест драйв
01 октября 2019

Changan CS35 Plus
"Что общего у Changan CS35 Plus с боксером-профессионалом"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2018 гольфист
Тест драйв
27 сентября 2019

Nissan Qashqai
"Гольфист"
Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo sedan 2016 между прошлым и будущим
Тест драйв
24 сентября 2019

Volkswagen Polo Sedan
"Между прошлым и будущим"
BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover - сравнительный тест. если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» bmw x7, брутальный lexus lx и «аристократ» range rover
Сравнительный тест
06 сентября 2019

BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover
"Если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» BMW X7, брутальный Lexus LX и «аристократ» Range Rover"

Написано новостей:

2 4 3 3 0