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19 дек 2016

В Госдуме снова обсуждают отмену транспортного налога

В Госдуме снова обсуждают отмену транспортного налога
Автор фото: фликр.ком

Депутаты предприняли еще одну попытку отменить транспортный налог. Однако, в отличие от предыдущих законопроектов, этот предусматривает отмену сбора только для одной категории граждан.

Авторы законопроекта, депутаты Государственной Думы Александр Шерри, Вадим Деньгин и Владимир Сысоев, предлагают освободить от уплаты транспортного налога членов многодетных семей.

Так, по их словам в настоящее время в России начитывается огромное количество многодетных семей, которое с каждым годом только увеличивается. По данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году, в РФ проживало 1,25 млн многодетных семей, а к октябрю текущего года их количество выросло до 1,616 млн (по данным Министерства труда и социальной защиты). При этом, из них 1 470 665 семей состоят на учете в органах соцзащиты, а значит – относятся к категории малоимущих граждан.

Депутаты полагают, что в целях оказания поддержки многодетных семей, им следует предоставить 100-процентный вычет из транспортного налога. Как отмечается в документе, такую льготу получат только семьи с 3-мя и более детьми возрастом не более 18-ти лет. При этом, льгота будет действовать только на одно транспортное средство с двигателем мощностью не более 200 л.с..

Стоит отметить, что авторы законопроекта предлагают ввести эту льготу на федеральном уровне, поскольку транспортный налог является налогом, средства с которого переходят в бюджеты регионов, и, следовательно, право предоставления вычетов из него полностью лежит на плечах региональных властей. На данный момент, в нескольких регионах РФ льготы для многодетных семей существуют, однако это не повсеместная практика.

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При написании новости использовалась информация:
Российская газета, Autonews, Мотор

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