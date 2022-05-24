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24 май 2022

В Госдуму внесен законопроект о штрафах для инспекторов ГИБДД

В Госдуму внесен законопроект о штрафах для инспекторов ГИБДД

Какое наказание понесет инспектор ГИБДД, если выпишет вам постановление о нарушении, которое вы не совершали. В теории санкционных мер предостаточно – выговор, взыскание, понижение в должности и увольнение (в крайних случаях). На практике все оборачивается тем, что люди не сильно спешат обжаловать штрафы

Да, нашему брату порой проще выложить пару сотен рублей из кармана (в особенности, когда штраф не высокий и на него действует скидка), чем докопаться до истины. Впрочем, новый законопроект сможет поменять народный подход – рабочая группа депутатов разных фракций предложила  штрафовать инспекторов ГИБДД деньгами.

Собственно, предлагается внести в КоАП новую статью, которая предусматривает ответственность за незаконное оформление штрафов. Наказывать по ней будут инспектора ГИБДД, подписавшего такое постановление. К слову, минимальную планку решено установить на отметке в пять тысяч рублей. На данный момент законопроект проходит слушания рабочих групп.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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