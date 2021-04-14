В Great Wall создадут электрического «Жука»

Китайская компания ORA, которая является «дочкой» холдинга Great Wall готовится представить на автосалоне в Шанхае свое видение легендарного Volkswagen Beetle

Нет, речь не идет о какой-то лицензионной реплике. Китайцы решили скопировать дизайн, но машина, сама по себе, будет совсем иной. Во-первых, китайский электрохэтч будет крупнее своего исходника. Во-вторых, автомобиль будет четырехдверным. Важно заметить, что переднюю часть хэтчбека оформят в духе другой модели марки, известной под именем Good Cat — она тоже отличается ретро¬-стилистикой в дизайне экстерьера, хотя каких-либо прямых заимствований там нет.

Как уже было упомянуто ранее – новинка будет предлагаться исключительно в электрическом исполнении. Скорее всего, автомобиль будет оснащен электро¬мотором на 143 л.с. и 210 Нм и аккумуляторами, которые обеспечат ему запас хода до 500 километров.