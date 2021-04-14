Автомобильный портал Motorpage
14 апр 2021

В Great Wall создадут электрического «Жука»

В Great Wall создадут электрического «Жука»
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания ORA, которая является «дочкой» холдинга Great Wall готовится представить на автосалоне в Шанхае свое видение легендарного Volkswagen Beetle

Нет, речь не идет о какой-то лицензионной реплике. Китайцы решили скопировать дизайн, но машина, сама по себе, будет совсем иной. Во-первых, китайский электрохэтч будет крупнее своего исходника. Во-вторых, автомобиль будет четырехдверным.  Важно заметить, что переднюю часть хэтчбека оформят в духе другой модели марки, известной под именем Good Cat — она тоже отличается ретро¬-стилистикой в дизайне экстерьера, хотя каких-либо прямых заимствований там нет.

Как уже было упомянуто ранее – новинка будет предлагаться исключительно в электрическом исполнении. Скорее всего, автомобиль будет оснащен электро¬мотором на 143 л.с. и 210 Нм и аккумуляторами, которые обеспечат ему запас хода до 500 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Правительство собирается сократить время поездок между городами

14 апреля 2021

Lada Vesta лишили мотора 1.8

13 апреля 2021

В ГИБДД напомнили велосипедистам о штрафах

13 апреля 2021

Представлен самый мощный Bentley-кабриолет

13 апреля 2021

В Hyundai переродили свой первый массовый автомобиль

13 апреля 2021

Автомобиль от Alibaba рассекречен

13 апреля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q7, Land Rover Range Rover - сравнительный тест range rover и audi q7: противоположные взгляды на понятие «самая крутая тачка» Сравнительный тест
14 апреля 2021

Audi Q7, Land Rover Range Rover
"Противоположные взгляды на понятие «самая крутая тачка»"
Mazda CX-30 - mazda cx-30 (2020) ноль – не всегда пустое место, это стремится доказать mazda cx-30
Тест драйв
12 апреля 2021

Mazda CX-30
"Ноль – не всегда пустое место, это стремится доказать Mazda CX-30"
KIA Rio X - kia rio x (2020) уравнение с известным
Тест драйв
09 апреля 2021

KIA Rio X
"Уравнение с известным"
Bentley Flying Spur - bentley flying spur (2020) не признает компромиссов
Тест драйв
06 апреля 2021

Bentley Flying Spur
"Не признает компромиссов"

Написано новостей:

2 8 0 8 2