В Honda рассматривают возрождение NSX

Генеральный директор Honda Тосихиро Мибе выразил свое желание возродить спорткар NSX, который также производился под дочерним брендом Acura

Напомним, что производство второго поколения Honda NSX завершилось в конце 2022 года, но планов по выпуску следующей генерации на тот момент не было. Теперь же глава компании Honda подтвердил, что сейчас идет проектирование полностью электрического преемника. Однако он также отметил, что окончательный вердикт касательно выпуска следующего поколения пока не вынесен.

Несмотря на то, что у компании есть уже хорошая основа в виде концепта Acura Electric Vision, который показали в августе этого года, называть его будущим NSX они не торопятся. К тому же, Honda сейчас разрабатывает новую серию электромобилей “0 Series”, флагманом которой станет спорткар. Поэтому пока не ясно, как сложится судьба NSX в ближайшие несколько лет.