Автомобильный портал Motorpage
30 янв 2024

В Honda рассматривают возрождение NSX

В Honda рассматривают возрождение NSX
Автор фото: фирма-производитель

Генеральный директор Honda Тосихиро Мибе выразил свое желание возродить спорткар NSX, который также производился под дочерним брендом Acura

Напомним, что производство второго поколения Honda NSX завершилось в конце 2022 года, но планов по выпуску следующей генерации на тот момент не было. Теперь же глава компании Honda подтвердил, что сейчас идет проектирование полностью электрического преемника. Однако он также отметил, что окончательный вердикт касательно выпуска следующего поколения пока не вынесен.

Несмотря на то, что у компании есть уже хорошая основа в виде концепта Acura Electric Vision, который показали в августе этого года, называть его будущим NSX они не торопятся. К тому же, Honda сейчас разрабатывает новую серию электромобилей “0 Series”, флагманом которой станет спорткар. Поэтому пока не ясно, как сложится судьба NSX в ближайшие несколько лет.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

MG представила спецверсию спорткара Cybester в Китае

30 января 2024

Альянс Andretti Cadillac уже начал разрабатывать собственный болид F1

30 января 2024
Lamborghini Diablo VT Roadster

Lamborghini Дональда Трампа продали за 1,1 миллиона долларов

30 января 2024
Tesla Cybertruck (2025)

Китайцы требуют Tesla Cybertruck

30 января 2024

Официальные дилеры не хотят обслуживать “параллельные” автомобили

29 января 2024
Subaru Solterra

Появились некоторые подробности об обновленном Subaru Solterra

29 января 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Emgrand - geely emgrand (2023) нелинейное уравнение Тест драйв
28 января 2024

Geely Emgrand
"Нелинейное уравнение"
Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid - chery tiggo 8 pro hybrid (2023) вид спереди
Тест драйв
21 января 2024

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid
"«Если больше, значит, лучше»"
Geely Monjaro - geely monjaro (2022) окно в европу
Тест драйв
14 января 2024

Geely Monjaro
"Окно в Европу"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 3 1 4