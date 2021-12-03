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3 дек 2021

В Huawei представили новый электрический кроссовер

В Huawei представили новый электрический кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Электронный гигант Huawei совместно с компанией Seres запустил автомобильный бренд AITO. Его первенцем стал электрифицированный кроссовер M5

Надо сказать, что мобильный гигант занимается лишь электроникой и программным обеспечением автомобиля. За всю техническую начинку отвечает компания-партнер. В нашем случае это Seres. Фирма интересная, так как она выросла из обычного калифорнийского стартапа до полноценного автопроизводителя за два года.

Теперь поговорим о самой машине. Важный нюанс, кроссовер не будет полноценным электромобилем – перед нами гибрид, чья силовая установка состоит из из 125-сильного турбомотора 1.5 и пары электродвигателей суммарной отдачей в 430 лошадиных сил.  Интересно, но автомобиль является глобальной моделью. У компании есть планы по осуществлению продаж и в Китае, и в Америке, и в Европе.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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