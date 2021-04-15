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15 апр 2021

В Hyundai анонсировали премьеру заряженного кроссовера Kona

В Hyundai анонсировали премьеру заряженного кроссовера Kona
Автор фото: фирма-производитель

В конце апреля корейский производитель представит заряженную версию компактного кроссовера Kona. Из обычной среднестатистической машины он превратится в настоящий гоночный снаряд

Ключевой особенностью Kona N станет двухлитровый четырехцилиндровый турбо-мотор, который развивает почти триста лошадиных сил – 280, если быть точным.  Пару ему составит 8-ступенчатый робот. Интересно, что обычная Kona оснащается турбо-моторами разной мощности – от 120 до 198 лошадиных сил. Есть и гибрид, который состоит из 106-сильного бензинового мотора и 45-сильного электрического движка.

Что касается внешности, то спортивная Kona будет отличаться аэродинамическим обвесом, иной решеткой радиатора в черном колере и легкосплавными дисками уникального дизайна. Как и обычный кроссовер автомобиль будет доступен только на европейском рынке. Приедет ли автомобиль в Россию – неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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