В Hyundai анонсировали премьеру заряженного кроссовера Kona

В конце апреля корейский производитель представит заряженную версию компактного кроссовера Kona. Из обычной среднестатистической машины он превратится в настоящий гоночный снаряд

Ключевой особенностью Kona N станет двухлитровый четырехцилиндровый турбо-мотор, который развивает почти триста лошадиных сил – 280, если быть точным. Пару ему составит 8-ступенчатый робот. Интересно, что обычная Kona оснащается турбо-моторами разной мощности – от 120 до 198 лошадиных сил. Есть и гибрид, который состоит из 106-сильного бензинового мотора и 45-сильного электрического движка.

Что касается внешности, то спортивная Kona будет отличаться аэродинамическим обвесом, иной решеткой радиатора в черном колере и легкосплавными дисками уникального дизайна. Как и обычный кроссовер автомобиль будет доступен только на европейском рынке. Приедет ли автомобиль в Россию – неизвестно.