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19 июл 2018

В Индии решили создать гиперкар

В Индии решили создать гиперкар

Мир захватил бум на создание электрических гиперкаров. Стартапы и крупные компании заявляют о создании одного такого автомобиля за другим. В Индии решили не отставать от других стран.

Местная компания Vazirani Automotive представила на Фестивале скорости в Гудвуде проект своего будущего гиперкара. Правда, перед публикой предстал лишь полноразмерный макет. Но в отличие от других подобных проектов у Shul, как назвали гиперкар создатели, есть шансы все же стать серийным. Поддержку проекту оказывают компания Michelin и команда Формулы 1 Force India. Также в создании гиперкара принимает участие Кадзунори Ямаути, автор популярной видеоигры Gran Turismo.

Предполагается, что Vazirani Shul будет иметь четыре электромотора (по одному на каждое колесо). При этом машина будет оснащена микротурбогенератором, работающим на бензине. Мощность силовой установки неизвестна. Зато известен вес тяговых батарей — он составит 300 килограммов. Предполагается, что суперкар будет полностью создан из углеволокна. В его основе будет пространственная рама из углепластика, все кузовные панели также будут изготовлены из этого материала.

Интересно, что собирать гиперкар планируется не в Индии, а в Калифорнии, где Vazirani Automotive уже открыла собственное дизайн-бюро. Первый прототип гиперкара Shul должен появиться до конца этого года, после чего компания приступит к его тестированию.

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При написании новости использовалась информация:
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