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16 мар 2022

В Иране собрали собственный электрический Smart

В Иране собрали собственный электрический Smart
Автор фото: фирма-производитель

Эта восточная страна ассоциируется с, далеко не самым развитым, уровнем жизни, санкциями и тотальными запретами, но даже в таких государствах есть свой собственный автопром!

Более того,  этот автопром может быть и достаточно хорошо развит. Во всяком случае, можно с уверенностью говорить, что иранцы стараются идти в ногу со временем, создавая собственные электромобили.  На один из таких автомобилей мы и предлагаем взглянуть. Перед вами Oxygen от компании KSJ Motors – компкатный двухдверный городской хэтчбек, который своим внешним видом очень сильно напоминает небезызвестный Smart ForTwo  первого поколения. Занятно, но иранцы даже попали в «габариты»-  длина, что у ForTwo, что у Oxygen составляет два с половиной метра.

Что касается технической начинки, то в движение автомобильчик приводится 20-сильным электрическим двигателем. Динамические характеристики не сообщаются, но на какую-либо высокую скорость рассчитывать не приходится. К примеру, многие китайские аналоги аналогичной мощности способны разогнаться лишь до 80 километров в час. К слову, запас хода на иранском сити-каре составляет 200 километров.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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