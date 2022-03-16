В Иране собрали собственный электрический Smart

Эта восточная страна ассоциируется с, далеко не самым развитым, уровнем жизни, санкциями и тотальными запретами, но даже в таких государствах есть свой собственный автопром!

Более того, этот автопром может быть и достаточно хорошо развит. Во всяком случае, можно с уверенностью говорить, что иранцы стараются идти в ногу со временем, создавая собственные электромобили. На один из таких автомобилей мы и предлагаем взглянуть. Перед вами Oxygen от компании KSJ Motors – компкатный двухдверный городской хэтчбек, который своим внешним видом очень сильно напоминает небезызвестный Smart ForTwo первого поколения. Занятно, но иранцы даже попали в «габариты»- длина, что у ForTwo, что у Oxygen составляет два с половиной метра.

Что касается технической начинки, то в движение автомобильчик приводится 20-сильным электрическим двигателем. Динамические характеристики не сообщаются, но на какую-либо высокую скорость рассчитывать не приходится. К примеру, многие китайские аналоги аналогичной мощности способны разогнаться лишь до 80 километров в час. К слову, запас хода на иранском сити-каре составляет 200 километров.