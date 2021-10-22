В Японии будет запущено летающее такси

Немецкий стартап Volocopter, занимающийся разработкой городского воздушного транспорта и соответствующей инфраструктуры, собирается запустить летающее такси в Японии

Почему немецкая компания осуществляет свою деятельность в Японии, а не где-нибудь в Европе. Дело в том, что сам стартап не такой уж и немецкий. Частично финансирование исходит от концерна Daimler. С другой стороны – еще одним финансовым источником является национальная авиакомпания Японии - Japan Airlines. Впрочем, в ближайшие три года аппараты разработки Volocopter начнут регулярно летать над Сингапуром, а затем появятся в других странах Азии, Европы и, возможно, Америки.

Поговорим про сами таксомоторные дроны. Они представляют из себя небольшие летательные аппараты, которые могут взять на борт двух пассажиров. Дальность полета такси достигает 35 километров, а максимальная скорость составляет 110 километров в час. Дроны обладают функцией вертикального взлета и посадки, так что им не требуется, ни аэродромов, ни специальных взлетных полос. Достаточно организовать небольшую площадку.