В Японии появятся специальные права для пожилых водителей

Правительство Японии планирует выдавать пожилым водителям в возрасте старше 75 лет специальные права, которые бы распространялись только на вождение автомобилей, оснащенных различными электронными «помощниками».

Как сообщает японская газета Nikkei, такие меры власти считают необходимыми из-за возросшего числа ДТП с участием пожилых людей. Многие из них путают педали или поздно реагируют на изменение дорожной ситуации вокруг них. Первоначально подобные лицензии планируется выдавать в добровольном порядке взамен обычных прав.