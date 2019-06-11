В Японии появятся специальные права для пожилых водителей

Правительство Японии планирует выдавать пожилым водителям в возрасте старше 75 лет специальные права, которые бы распространялись только на вождение автомобилей, оснащенных различными электронными «помощниками».
Как сообщает японская газета Nikkei, такие меры власти считают необходимыми из-за возросшего числа ДТП с участием пожилых людей. Многие из них путают педали или поздно реагируют на изменение дорожной ситуации вокруг них. Первоначально подобные лицензии планируется выдавать в добровольном порядке взамен обычных прав.
Что касается обязательного введения таких документов, то оно, скорее всего, станет возможным только после более широкого распространения технологий автоматического торможения в автомобильной промышленности и их удешевления. Японское правительство намерено провести консультации с автоконцернами по поводу дальнейшего внедрения электронных «помощников» при вождении и перспектив их установки на более дешевые модели. Пока такие системы остаются довольно дорогими и используются лишь на премиальных автомобилях.