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7 дек 2021

В Японии разработали систему обогрева фар

В Японии разработали систему обогрева фар

Японская компания PIAA (производитель автокомпонентов) начала продажи новой системы подогрева фар и фонарей.

Система представляет из себя нагревательный элемент, который выполнен в виде тоненькой пленки. Ее клеят на фары снаружи, и подключают к бортовой сети автомобиля. Если температура на улице опускается ниже пяти градусов цельсия, то нагреватель включается принудительно, достигая температуры в шестьдесят градусов цельсия.

Важно отметить, что данная система предназначается для светодиодных фар, так как они выделяют мало тепла и не могут справиться с обледенением.  Важный нюанс – пленка не вечная и ее надо будет менять раз в год. Приятная новость – внешнего воздействия пленка не боится. То есть даже при мойке аппаратом высокого давления можно не переживать за сохранность обогревателя.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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