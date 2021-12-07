В Японии разработали систему обогрева фар

Японская компания PIAA (производитель автокомпонентов) начала продажи новой системы подогрева фар и фонарей.

Система представляет из себя нагревательный элемент, который выполнен в виде тоненькой пленки. Ее клеят на фары снаружи, и подключают к бортовой сети автомобиля. Если температура на улице опускается ниже пяти градусов цельсия, то нагреватель включается принудительно, достигая температуры в шестьдесят градусов цельсия.

Важно отметить, что данная система предназначается для светодиодных фар, так как они выделяют мало тепла и не могут справиться с обледенением. Важный нюанс – пленка не вечная и ее надо будет менять раз в год. Приятная новость – внешнего воздействия пленка не боится. То есть даже при мойке аппаратом высокого давления можно не переживать за сохранность обогревателя.