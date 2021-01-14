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14 янв 2021

В Японии создали электрокар для обычных людей

В Японии создали электрокар для обычных людей
Автор фото: фирма-производитель

Одна из главных проблем современных электрокаров – высокая стоимость. Однако японской компании Blaze удалось преодолеть и этот недостаток.

Blaze представила EV Classic – это одноместный микрокар, который стилизован под гоночный автомобиль  тридцатых годов двадцатого века.  Характеристики у него, к сожалению, не выдающиеся. Мощность – менее пяти лошадиных сил.  Максимальная скорость вообще не озвучивается. Запас хода тоже скромный – всего пятьдесят километров.  Чтобы насладиться этими километрами сполна, придется произвести восьмичасовой процесс зарядки.

Интересно, что стоимость подобной машинки – чуть более восьми с половиной тысяч долларов, что делает его самым дешевым электрокаром в мире. Например,  за цену Tesla Model 3 можно купить 6-7 таких машинок.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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