В японской автошколе ученикам предложили выпить за рулем

В Японии провели необычный эксперимент - ученикам автошколы предложили употребить спиртное чтобы продемонстрировать, как алкоголь влияет на вождение

В результате эксперимента, учащиеся курсов по вождению употребили спиртосодержащие напитки и проехали по закрытой площадке. Итог оказался предсказуем - у водителей снизилась концентрация внимания. Один молодой студент довел концентрацию алкоголя в крови до 1,84 промилле, что соответствует средней стадии опьянения. После начинающий водитель проехался по закрытой площадке на малой скорости. Он не справился с управлением, сбил конус и не вписался в поворот.

Эксперимент показал, что даже незначительная доза алкоголя в крови способна негативно повлиять на вождение и увеличить риск ДТП.