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17 янв 2025

В этом году АВТОВАЗ пополнит свой модельный ряд 15 новинками

В этом году АВТОВАЗ пополнит свой модельный ряд 15 новинками

2025 год обещает быть богатым на новые автомобили от отечественной компании АВТОВАЗ. Максим Соколов сообщил, что в планах выпустить 15 новых моделей и модификаций

К примеру, в конце этого месяца с конвейера сойдет Lada Vesta с 6-ступенчатой механической коробкой передач (пока предложена только 5-ступенчатая “механика”). Летом линейку пополнит Niva Sport в версии «Шелковый путь», созданная в честь известного ралли-марафона, а также новый седан Lada Iskra, который займет промежуточное место между Granta и Vesta. Кроме этого, в 2025 году начнутся продажи спортивных версий Vesta Sport и Niva Sport. Для моделей Vesta и Niva также будут предложены новые силовые агрегаты.

В конце года АВТОВАЗ представит новый кроссовер Lada с двигателем на 122 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач китайского производства. Его серийный выпуск запланирован на 2026 год. Еще через год ожидается выход нового минивэна, на разработку которого уже выделено 20 миллиардов рублей.

Примечательно, что глава компании не исключает возможность вывода на рынок нового бренда, вероятно, при поддержке китайских партнеров. Под будущей маркой могут выпускать линейку коммерческого транспорта.
 

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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