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13 дек 2022

В какие автомобили следует инвестировать

В какие автомобили следует инвестировать

Машины, особенно ретро-автомобили являются неплохим средством для инвестирования – они постоянно дорожают и становятся очень ценным активом. Любопытно, но и некоторые современные модели заслуживают подобного статуса

К примеру, эксперты страхового рынка из Hagerty назвали модели, которые, по их расчётам, станут самыми выгодными объектами для инвестиций — так как цены на них, вероятнее всего, продолжат расти. Скажем, в ближайшее время было бы неплохо приобрести Audi R8 или Lamborghini Murcielago.

Потенциально выгодным вложением окажется покупка и более бюджетных спорткаров — например, Chevrolet Corvette начала 2000-х или Nissan 350Z выпуска 2003–2008 года, который за прошедшие пару лет уже подорожал в среднем примерно на 80 процентов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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