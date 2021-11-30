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30 ноя 2021

В каком районе Москвы располагается больше всего камер?

В каком районе Москвы располагается больше всего камер?

В Москве на данный момент установлено около 5 тысяч камер, фиксирующих нарушения ПДД. Большая часть из них следит за соблюдением скоростного режима

Как сообщает навигационный сервис 2ГИС, самый наполненный камерами район – Тверской.  Здесь расположено 154 комплекса видеофиксации. На втором месте – Таганский район, где работают 115 камер. Третью ступень импровизированного пьедестала занимает Пресненский район с 105 камерами.  Отметим, что  в последнее время все комплексы стали активно модифицировать,  расширяя функционал. Несколько месяцев назад они стали фиксировать использование мобильных телефонов за рулем и пристегнутые ремни безопасности.

Важно заметить, что на днях на дороги выехали экипажи ЦОДД на автомобилях, которые также оборудованы комплексами фото-фиксации. Камеры вмонтированы в балку со спецсигналами, что обеспечивает круговой обзор.  Автомобили будут выявлять нарушителей ПДД прямо в дорожном потоке.  Первоначальная настройка будет направлена на контроль скоростного лимита и соблюдения правил парковки.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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