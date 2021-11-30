В каком районе Москвы располагается больше всего камер?

В Москве на данный момент установлено около 5 тысяч камер, фиксирующих нарушения ПДД. Большая часть из них следит за соблюдением скоростного режима

Как сообщает навигационный сервис 2ГИС, самый наполненный камерами район – Тверской. Здесь расположено 154 комплекса видеофиксации. На втором месте – Таганский район, где работают 115 камер. Третью ступень импровизированного пьедестала занимает Пресненский район с 105 камерами. Отметим, что в последнее время все комплексы стали активно модифицировать, расширяя функционал. Несколько месяцев назад они стали фиксировать использование мобильных телефонов за рулем и пристегнутые ремни безопасности.

Важно заметить, что на днях на дороги выехали экипажи ЦОДД на автомобилях, которые также оборудованы комплексами фото-фиксации. Камеры вмонтированы в балку со спецсигналами, что обеспечивает круговой обзор. Автомобили будут выявлять нарушителей ПДД прямо в дорожном потоке. Первоначальная настройка будет направлена на контроль скоростного лимита и соблюдения правил парковки.