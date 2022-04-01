В Канаде появится свой электрокар

На выставке CES 2023 года будет представлен электрокроссовер Project Arrow, который разработают и соберут в Канаде.

Цель проекта - показать, что страна способна предоставить максимально возможное количество запчастей и компонентов для создания этой машины. В проекте задействованы 55 различных компаний - производителей запчастей и прочего автомобильного оборудования. При этом сообщается, что к проекту проявили интерес более 500 фирм.

Дизайн будущего автомобиля уже утвержден - это будет симбиоз кроссовера и минивэна. По инженерной части долю оставшихся работ участники проекта оценивают в 30–40%. Завершены они будут к декабрю нынешнего года. Никакие технические характеристики Project Arrow пока не озвучены.

Надо сказать, что Project Arrow является уже вторым электрокаром, произведенным в Канаде. Первый - электрический седан Maple Majestic с регулируемой подвеской, благодаря чему дорожный просвет можно регулировать с 150 до 290 миллиметров.