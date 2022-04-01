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1 апр 2022

В Канаде появится свой электрокар

В Канаде появится свой электрокар
Автор фото: фирма-производитель
На выставке CES 2023 года будет представлен электрокроссовер Project Arrow, который разработают и соберут в Канаде.
Цель проекта - показать, что страна способна предоставить максимально возможное количество запчастей и компонентов для создания этой машины. В проекте задействованы 55 различных компаний - производителей запчастей и прочего автомобильного оборудования. При этом сообщается, что к проекту проявили интерес более 500 фирм.
 
Дизайн будущего автомобиля уже утвержден - это будет симбиоз кроссовера и минивэна. По инженерной части долю оставшихся работ участники проекта оценивают в 30–40%. Завершены они будут к декабрю нынешнего года. Никакие технические характеристики Project Arrow пока не озвучены.
 
Надо сказать, что Project Arrow является уже вторым  электрокаром, произведенным в Канаде. Первый - электрический седан Maple Majestic с регулируемой подвеской, благодаря чему дорожный просвет можно регулировать с 150 до 290 миллиметров.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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