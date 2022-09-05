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5 сен 2022

В Канаде появится свой собственный автопроизводитель

В Канаде появится свой собственный автопроизводитель

Маленький стартап Upcycle Green Technology из канадского Саммерсайда заявил о запуске собственного автомобильного производства. Все настолько серьезно?

По-факту – нет, представители фирмы несколько лукавят – машины будут не производить, а переоборудовать. Поясним, весь проект строится следующим образом - инженеры Upcycle Green Technology берут старые Toyota Corolla и переделывают их в электрические пикапы. Сама переделка осуществляется просто – у машины срезают часть кузова и устанавливают грузовую платформу.  Также из углепластика формируют борта и заднюю откидную дверь. Интересный  факт – инженеры сохраняют штатную оптику.

Что касается изменений по технике, то штатный ДВС заменяют на некую электрическую силовую установку, мощность которой составит 136 лошадиных сил. Происхождение данного двигателя неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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