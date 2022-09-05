В Канаде появится свой собственный автопроизводитель

Маленький стартап Upcycle Green Technology из канадского Саммерсайда заявил о запуске собственного автомобильного производства. Все настолько серьезно?

По-факту – нет, представители фирмы несколько лукавят – машины будут не производить, а переоборудовать. Поясним, весь проект строится следующим образом - инженеры Upcycle Green Technology берут старые Toyota Corolla и переделывают их в электрические пикапы. Сама переделка осуществляется просто – у машины срезают часть кузова и устанавливают грузовую платформу. Также из углепластика формируют борта и заднюю откидную дверь. Интересный факт – инженеры сохраняют штатную оптику.

Что касается изменений по технике, то штатный ДВС заменяют на некую электрическую силовую установку, мощность которой составит 136 лошадиных сил. Происхождение данного двигателя неизвестно.