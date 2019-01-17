В Казахстане создают национальный автомобиль

Автомобили нового бренда будут иметь такое же значение, как Lada для нашей страны. Собственно, как такового бренда еще нет - проект только набирает обороты

О создании национальной марки заявил Андрей Лаврентьев, президент Ассоциации казахстанского автобизнеса, совладелец дилерского холдинга «Аллюр Авто» и глава завода «Агромаш-холдинг» (специализируется на сборке иномарок). Важно заметить, что проекту будут содействовать зарубежные инвесторы.

По словам того же самого г-на Лаврентьева, проектом заинтересовался китайский концерн JAC. Сообщается, что компания готова участвовать инвестициями и, возможно, поделиться своими наработками.

К сожалению, каких-либо других подробностей не сообщается. Интересно, что автомобильный рынок Казахстана показывает хороший темп роста. Относительно 2017 года он вырос на 24%. За весь 2018 год в Казахстане было продано 60 тысяч новых автомобилей. Половина из них — локальной сборки. В стоимостном выражении объем рынка составил 547 млрд тенге, т. е. по нынешнему курсу около 96 млрд рублей.