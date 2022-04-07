В Kia собираются обновить кроссовер Telluride

Судя по тизерам, вседорожнику доработают как внешность, так и интерьер, в котором появится огромный сдвоенный экран.
Самое интересное заключается в том, что кроссовер может получить специальную версию для покорения бездорожья. Такое предположение строится на одном из снимков, где изображен силуэт с массивным бампером. К тому же полгода назад в Kia говорили, что рассуждают о возможности появления такой модификации у Telluride. Если судить по внешности Sportage (в такой же внедорожной версии машину показали год назад) , то новинка должна еще получить, как минимум, внедорожную резину с высоким профилем.
В техническом плане изменений не будет. Напомним, что Telluride построен на той же платформе, что и Hyundai Palisade, соответственно двигатели здесь те же, что и у последнего - атмосферный, трехлитровый 250-сильный бензиновый V6 и турбодизельный агрегат объемом 2.2 литра, мощностью в 200 лошадиных сил.