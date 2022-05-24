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24 май 2022

В Киргизии ввели платную тонировку

В Киргизии ввели платную тонировку

Помните, как Петр Великий боролся с боярскими бородами, а после ввел простое правило – хочешь носить бороду, то плати налог? Собственно, в Киргизии происходит что-то подобное

Во многих странах тонировка лобового и передних боковых стекол запрещена – задние стекла можешь затягивать хоть в непроницаемую пленку – пожалуйста, но передние, будь добр, оставляй нетронутыми! В Кыргызстане , собственно, до сегодняшнего дня действовали похожие правила, а за нарушение законодательства полагался штраф.

Правда, с недавнего времени МВД ввело специальные платные разрешения на тонировку передних стекол. Тарифы существенные – физические лица платят по 80 тысяч сомов, юридические лица – 100 тысяч сомов, иностранцы – 120 тысяч сомов. В рублевом эквиваленте это 60, 75 и 88 тысяч рублей соответственно. Срок действия разрешений не уточняется.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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