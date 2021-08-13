В Киргизии зародился национальный автопром

В Киргизии появился первый национальный автопроизводитель — компания «Ками Моторс». Она собственными силами разработала небольшой грузовичок под названием Nimble

Перед нами грузовой электрокар. Размеры его невелики – в длину он даже не достигает четырех с половиной метров. Занятно, но несмотря на размеры, новинка обладает неплохой грузоподъемностью в 700 килограмм. Про дизайн здесь сказать практически нечего – перед нами коммерческий транспорт, при создании которого стояла важная цель - сделать машину дешевой. Поэтому кузовные панели здесь плоские и простые по форме. Заметим, что все они выполнены из композитов. К слову, отдаленно машина напоминает грузовики IFA, которые собирались в ГДР. Что касается техники, то создатели заявляют 95-процентную унификацию ходовой части с моделями ВАЗ. Конкретные детали не озвучиваются, но мы в Motorpage считаем, что донором могли стать пикапы ВИС, которые изготавливаются из обычных «жигулевских» легковушек.

Силовая установка здесь уже китайского производства, как и аккумуляторный блок. Мощность моторчика сравнительно скромная - 15 кВт (20,5 л.с.). Двигатель питает литий-железо-фосфатная батарея емкостью 100 А*ч. Запас хода на одном заряде аккумуляторов — до 100 км.