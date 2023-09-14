Автомобильный портал Motorpage
14 сен 2023

В Китае начались продажи Changan Qiyuan A07

В Китае начались продажи Changan Qiyuan A07

Компания Changan объявила о старте продаж нового седана Qiyuan A07. На родине автомобиль оценивается от 158 000 юаней (2 081 000 рублей)

Автомобиль выделяется “округленными” пропорциями кузова, узкими полосками светодиодных фар и решеткой радиатора в форме вытянутой трапеции. Салон автомобиля выполнен в стиле минимализма. На передней панели установлен один единственный экран диагональю 15,4 дюйма. Он также может выполнять функцию “приборки”. В дополнение к этому имеется 50-дюймовый проекционный дисплей с технологией дополненной реальности. Габариты автомобиля составляют: 4905/1910/1480 мм., а колесная база - 2900 мм.

Changan Qiyuan A07 сконструирован на платформе EPA1. В основе силовой установки лежит один электромотор на задней оси мощностью 258 л.с. (190 кВт) и 320 Нм крутящего момента. Емкость батареи - 58,1 кВт*ч. Запас хода - 515 км. Более того, предлагается гибридная версия с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 95 л.с. и электродвигателем на задней оси мощностью 217 л.с. В данном случае автомобиль комплектуется батареей емкостью 28,4 кВт*ч. Максимальный запас хода составит 1200 км. 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Cadillac CT5 (2025)

Cadillac CT5 получил обновление

14 сентября 2023
BAIC X55

Стартовали продажи кроссовера BAIC X55

14 сентября 2023

Рожденный заново: Alpine готовит электрифицированную модель A310

14 сентября 2023

Опубликованы изображения нового российского внедорожника Visuva

14 сентября 2023
Geely Coolray

Geely анонсировала обновленный Coolray для России

14 сентября 2023
GMC Acadia (2024)

Представлен обновленный GMC Acadia

14 сентября 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed RX - exeed rx (2023) массаж и ароматерапия от exeed rx Тест драйв
13 сентября 2023

Exeed RX
"Массаж и ароматерапия от EXEED RX"
Москвич 3 - москвич 3 (2023) третье пришествие
Тест драйв
06 сентября 2023

Москвич 3
"Третье пришествие"
Voyah Dream - voyah dream phev (2021) белый «фрейтлайнер»
Тест драйв
30 августа 2023

Voyah Dream
"Белый «Фрейтлайнер»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 7 4 1