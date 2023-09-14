В Китае начались продажи Changan Qiyuan A07

Компания Changan объявила о старте продаж нового седана Qiyuan A07. На родине автомобиль оценивается от 158 000 юаней (2 081 000 рублей)

Автомобиль выделяется “округленными” пропорциями кузова, узкими полосками светодиодных фар и решеткой радиатора в форме вытянутой трапеции. Салон автомобиля выполнен в стиле минимализма. На передней панели установлен один единственный экран диагональю 15,4 дюйма. Он также может выполнять функцию “приборки”. В дополнение к этому имеется 50-дюймовый проекционный дисплей с технологией дополненной реальности. Габариты автомобиля составляют: 4905/1910/1480 мм., а колесная база - 2900 мм.

Changan Qiyuan A07 сконструирован на платформе EPA1. В основе силовой установки лежит один электромотор на задней оси мощностью 258 л.с. (190 кВт) и 320 Нм крутящего момента. Емкость батареи - 58,1 кВт*ч. Запас хода - 515 км. Более того, предлагается гибридная версия с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 95 л.с. и электродвигателем на задней оси мощностью 217 л.с. В данном случае автомобиль комплектуется батареей емкостью 28,4 кВт*ч. Максимальный запас хода составит 1200 км.