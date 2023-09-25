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25 сен 2023

В Китае начались продажи Livan 7

В Китае начались продажи Livan 7

Китайская компания Livan, являющаяся совместным брендом Geely и Lifan, начала полноценные продажи нового компактного электрического кроссовера под названием Livan 7. Автомобиль оценивается от 117 700 юаней (примерно 1 547 000 рублей)

Стоимость оказалась значительно ниже той, по которой он предлагался по предзаказам в конце августа (139 000 юаней). Согласно информации из ряда СМИ, модель возможно в ближайшем будущем официально появится и на российском рынке. Автомобиль построен на новой модульной платформе GBRC Crystal и фактически является оригинальной моделью компании, а не перелицованным автомобилем Geely, как другие модели бренда Livan. Габариты новинки составляют: 4690/1892/1650 мм, а колесная база - 2775 мм. Компания подмечает, что благодаря обтекаемому кузову и скрытым дверным ручкам удалось достичь коэффициента аэродинамического сопротивления в 0,238 Cw.

Стандартная версия Livan 7 оснащается одним электромотором на задней оси мощностью 163 л.с. и 240 Нм крутящего момента. Флагманский, также заднеприводный кроссовер, получил мотор на 245 л.с. и 385 Нм. На выбор предложены две батареи емкостью 50,4 кВт*ч или 68,03 кВт*ч. Запас хода в зависимости от версии составит от 450 до 605 км. Максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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