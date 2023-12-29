В Китае начинаются продажи первого электромобиля марки Yuanhang

Китайская компания Dayun начинает продажи нового электрического фастбэк Yuanhang Y6 с запасом хода более 1000 км. Ценовой диапазон на родине: 329 800 - 529 800 юаней (примерно 4 180 000 - 6 715 000 рублей)

Yuanhang Y6 - это большой 4-дверный фастбэк, длина которого достигает 5270 мм., ширина - 2000 мм., высота - 1500 мм., а колесная база - 3130 мм. В зависимости от комплектации диаметр колесных дисков - 19, 20 или 21 дюйм. Дизайн Y6 выполнен в новом стиле, который также используется в кроссовере Yuanhang H8. К слову, дебют H8 состоялся в тот же день, но о нем мы поговорим отдельно. Автомобиль получил треугольные фары, в которые вписаны светодиодные элементы в форме бумерангов. Задняя оптика растянулась по всей ширине кузова. Дополняют образ ряд хромированных вставок на порогах, на заднем бампере и на багажнике.

Салон выполнен в минималистичном стиле. Практически полностью отсутствуют физические кнопки. На передней панели установлен 17,38-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Под ”приборку” также отведен отдельный 10,3-дюймовый цифровой экран. Также имеется 70-дюймовый проекционный дисплей с функцией дополненной реальности. Стандартное оснащение включает аудиосистему с 27 динамиками. Комплектации подороже получили автопилот второго уровня, атмосферную 256-цветовую подсветку, подогрев всех сидений с функцией массажа, систему бесключевого доступа и улучшенную шумоизоляцию.

Стандартная заднеприводная версия оснащается одним электромотором мощностью 340 л.с. (250 кВт) и 400 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до 100 км/ч - 5,9 с. Покупателям предложены две батареи емкостями 88,42 кВт*ч или 100 кВт*ч. Запас хода - 720 и 810 км соответственно. Полноприводная модификация получила два электродвигателя суммарной мощностью 680 л.с. (500 кВт) и 745 Нм. Более мощная силовая установка позволяет набрать первую “сотню” за 3,2 с. Данной версии положено три варианта аккумуляторов: 88,42 кВт*ч, 100 кВт*ч или 150 кВт*ч. Запас хода у первых двух чуть ниже - 620 и 720 км, а вот самая энергоемкая батарея позволит преодолеть до 1020 км на одном полном заряде. Отмечается, что зарядка с 20% до 80% займет около 30 минут.

